Musikråd nedlægges: Hvad skal resten af pengene gå til?

Svendborg Musikråd indkalder til to ekstraordinære repræsentantskabsmøder. Dagsordenen er dels at nedlægge rådet officielt, dels at finde ud af, hvad rådets resterende midler skal gå til.

Svendborg: Om ikke så længe er Svendborg Musikråd historie. Sådan officielt. Musikrådet har således indkaldt til to ekstraordinære repræsentantskabsmøder - den 10. december og 14. januar - med henblik på at nedlægge rådet endeligt. Det forklarer nuværende formand Steen Poulsen. - Der er tale om en formalitet, siger han med henvisning til, at beslutningen i princippet er taget. Det blev den tidligere på året, hvor det kom frem, at Svendborg fremover får et kommunalt musikudvalg, som erstatter det nuværende musikråd, og som altså overtager opgaven om at fremme musiklivet i kommunen. Hvilket er positivt, mener Steen Poulsen. - Et klart flertal af musikrådet synes, at det her er en god udvikling, fordi vi kan se, at den administrative opgave i at drive et musikråd er for stor. Så det er en god ting, og jeg håber inderligt, at yngre mennesker har lyst til at indgå i arbejdet i det nye udvalg, siger han.

Noget i tankerne Nedlæggelsen af musikrådet er dog ikke det eneste, der er på dagsordenen til de to repræsentantskabsmøder, afslører Steen Poulsen. - Det andet er jo, at vi skal beslutte os for, hvad den kapital, rådet har tilovers, skal anvendes til. Det har vi i rådet selvfølgelig gjort os nogle tanker om og vil foreslå det til for forsamlingen, siger han og forklarer, at det drejer sig om cirka 60.000 kroner, som skal gives videre. - Vi har nogle tanker om, at der skal afholdes en musikkens dag, hvor man virkelig kan få et indtryk af, hvor bredt og forskelligt musiklivet i Svendborg er sammensat. Der skal pengene bruges til noget markedsføring og andet. Og så vi gerne, at der blev lavet en socioøkonomisk undersøgelse af musiklivets betydning for kommunens drift, lyder det fra Steen Poulsen. Han forklarer, at mens rådet godt kan komme med konkrete forslag til, hvordan midlerne kan bruges, så er det i sidste ende kommunen, som træffer den endelige beslutning. Og så er det i øvrigt politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget, der udpeger medlemmerne til det kommende musikudvalg, som Steen Poulsen kan blive en del af. - Jeg stiller mig i hvert fald til rådighed. Og så er det også sådan, at der er nogle stykker fra musikrådet, som vil blive foreslået til musikudvalget, og som formand er jeg en af dem, siger han. Repræsentantskabsmøderne i Svendborg Musikråd foregår i Harders Café i Møllergade med begyndelse klokken 16.