Musen er fanget: Fakta har igen åbent

Svendborg: Fakta på Toldbodvej tæt ved havnen i Svendborg har igen åbnet dørene for kunderne.

Onsdag klokken 13.40 kunne butikschef Bo Knudsen igen åbne butikken, efter den tirsdag ved middagstid blev lukket. Det skete, da en kunde fik øje på en mus i forretningen.

- Men den er nu fanget. Det var en meget lille mus, som vi fangede onsdag morgen tæt ved indgangen til butikken, fortæller butikschefen.

Han fortæller, at skadedyrsfirmaet Anticimex har gennemgået butikken, og at et rengøringsfirma har gjort hele butikken rent.

- Vi har kasseret alt brød og frugt og grønt, så lige nu er butikken halvtom, for vi har heller ikke fået nye varer i dag. Men vi får et læs friske varer torsdag morgen, hvor vi er klar til at give den fuld skrue, siger Bo Knudsen.

Det var en af Coops egne eksperter, der i samråd med Anticimex gav grønt lys for, at butikken onsdag kunne genåbne, efter at den havde været lukket i godt et døgn.