Museets container rykker ind på torvet

Svendborg: Hvad fandt de egentlig, arkæologerne, da de i forbindelse med renoveringsarbejdet udgravede store dele af torvet i Svendborg i 2014?

Det bliver der mulighed for at kigge nærmere på, når museets udstillingscontainer med navnet Den Sorte Boks bliver plantet på netop torvet mandag 2. september.

Det oplyser Svendborg Museum i en pressemeddelelse.

Udstillingen har fået titlen "Torvet under dine fødder", og der er ekstra meget at hente for dem, der dukker op onsdag 11. september. Fra klokken 16.30 og to timer frem vil arkæolog Allan Dørup Knudsen fra Svendborg Museum og konservator Ida Hovmand fra Bevaringscenter Fyn nemlig fremvise nogle af de fund, der ikke var plads til udstillingen, og blandt andet fortælle om, hvordan man bevarer genstande, der er 800 år over seneste holdbarhedsdato.

På åbningsdagen bliver låsen pillet af containeren klokken 14, og der er ingen grund til at skele til økonomien, inden man dukker op. Der er nemlig gratis adgang, og tilmelding er ikke nødvendig. /finn