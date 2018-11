Mountainbikeløbet Bissen vandt en fornem pris: Bliver fejret med cykeltur i mørket

Mountainbikeløbet Bissen MTB blev forleden kåret som årets bedste event ved Danish Bike Award 2018. Det bliver fejret med et Bissen light-løb under lysfesten på Frederiksø 1. december.

Svendborg: Arrangørerne kalder det for den ultimative anerkendelse fra deres eget miljø: Prisen som årets bedste event, som Svendborg-mountainbikeløbet Bissen blev tildelt ved Danish Bike Awards 2018.

- Vi er mega glade og stolte over det. Det var et fedt skulderklap og anerkendelse at få. Især fordi det er cykelmiljøet i Danmark, som går ind og stemmer om den, siger Rico Busk, der er stævnechef i Bissen og næstformand i Svendborg Mountainbike Klub.

- Det betyder bare rigtig meget for os som klub. Allermest giver det god energi til klubben og er en anerkendelse til alle de frivillige kræfter, som er med til at lave Bissen. Det betyder meget for gejsten fremover, at vi ved, at vi laver noget, som folk derude godt kan lide. Det giver os endnu mere lyst til at lave Bissen, lyder det fra stævnechefen.

Og glæden over at have vundet prisen skal deles med andre. Derfor har arrangørerne bag mountainbikeløbet, som indtil videre har været afviklet fire gange, stablet en lightudgave - Bissen Light Ride - på benene.

Den kommer til at foregå i forbindelse med lysfesten på Frederiksø den 1. december, hvor alle interesserede kan komme med ud på ruten i mørket.

- Så light er både forstået i betydningen lys, som vi skal have på cyklerne, og at det er en letudgave. Det er en social cykeltur, hvor vi kører ruten rundt sammen. Dels for at markere, at vi har fået prisen, dels at fortælle, at tilmeldingen til Bissen åbner, siger Rico Busk, som fortæller, at deltagere kan vælge mellem en rute på 25 kilometer og en på 12,5 kilometer.