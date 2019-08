Motorcyklist kørte over for rødt og mod ensretning for at undslippe politiet

Svendborg: En motorcyklist kørte med et øjenvidnes ord "vanvittigt", da han overtrådte færdselsloven flere gange i Svendborg torsdag aften. Det skete, da manden forsøgte at slippe fra politiet, som gerne ville tale med ham.

Øjenvidner oplyser til Fyens.dk, at flere politibiler jagtede motorcyklen gennem Svendborg kort før midnat.

Fyns Politi bekræfter, at en patrulje i Svendborg ville kontrollere motorcyklen ved et rutinetjek, men føreren var ikke til sinds at tale med politiet.

- Det begynder klokken 23.50 i Vestergade, og så taber man motorcyklen nede omkring rådhuset. Den kørte blandt andet over for rødt lys ved krydset Vestergade/Johannes Jørgensens Vej, og så kørte den imod færdselsretningen i Bagergade, oplyser vagtchef hos Fyns Politi Lars Thede.

Det lykkedes som nævnt motorcyklisten at slippe væk fra politiet, og politiet har derfor ikke nogen forklaring på, hvorfor han ikke ville tale med patruljen, som forsøgte at standse ham.

- Det sker jo en gang imellem, at vi har de her eftersættelser, som udvikler sig uvist af hvilken grund, konstaterer vagtchef Lars Thede.