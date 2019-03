Møde Rina Ronja Kari: Spidskandidat til debatmøde

Svendborg: Hvad er det, der foregår med Brexit, og hvordan er sammenhængen mellem EU's regler og social dumping? Det er nogle af de spørgsmål, som spidskandidat for Folkebevægelsen mod EU, Rina Ronja Kari, vil svare på, når hun kommer til debatmøde i Svendborg tirsdag den 5. marts.

Rina Ronja Kari har været medlem af Europaparlamentet i fem år, og hun kommer til Svendborg sammen med Arne Würgler. Han var kandidat for Folkebevægelsen ved EU-valgene i 1989 og 1994, men står ved mødet på Ørkildskolen afdeling Byen i Skolegade i Svendborg for aftenens musikalske indslag. Debatmødet er et led valgkampen op til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj. /gru