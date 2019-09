Mød stridende politikere i Debatteriet: Hvordan kan de samarbejde igen?

Svendborg: Det er to politikere, der har stået på hver sin side af nettet, som man kan møde i Fyns Amts Avis' Debatteriet fredag den 20. september.

Her mødes byrådspolitikerne Flemming Madsen (S) og Per Nykjær Jensen (V) for at snakke om den såkaldte Klosterpladssag. De to er formand og næstformand i Teknik- og Erhvervsudvalget, hvor en uenighed om parkeringspladser på Klosterplads i forbindelse med en byfornyelse i området førte til krav om en ekstern advokatundersøgelse og en rokade, der fjernede Flemming Madsen fra formandsposten i udvalget.

De skal blandt andet svare på, hvorfor konflikten udviklede sig som den gjorde, men også hvordan man kan komme videre med det politiske arbejde i udvalget.

Flemming Madsen siger, at der altid vil være politisk uenighed i udvalget.

- Jeg synes jo egentlig, at man skal tænke over, hvordan man tackler uenigheder. Det er jo fuldstændig okay at være politisk uenig om en sag. Nogle kan lide leverpostej, og andre kan lide spegepølse. Det kan man blive uenige om, men det behøver jo ikke at blive til en strid.

Per Nykjær Jensen mener også, at politisk uenighed i udvalget er en præmis, der ikke er til at ændre.

- Det må ikke gå ud over det overordnede mål: Det skal gå godt i Svendborg - der skal virksomheder hertil, der skal skabes job, bosætning og tilflytning. Målet tror jeg ikke, vi kan blive uenige om. Men metoden tror jeg tit, vi kan blive uenige om, siger han.

Det hele kommer til at foregå fredag den 20. august klokken 17-18.30 hos Fyns Amts Avis på Sct. Nicolai Gade 3. Ordstyrer er redaktionschef David Bernicken. Du skal være abonnent på Fyns Amts Avis eller fynsamtsavis.dk for at deltage. Tilmelding foregår på avisfordele.dk/fyns-amts-avis under Debatteriet. Du kan også ringe på 65 45 58 59.