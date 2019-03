Møbelhandler gået personligt konkurs

Svendborg: Der bliver ikke længere handlet med møbler på adressen Abildvej 5 i Svendborg.

I sidste uge blev B.K. Transport, som er selskabet bag Møbellageret, taget under konkursbehandling ved Skifteretten i Svendborg.

Svendborg-advokat Michael Nordtorp Vestergaard, der er kurator på konkursboet, oplyser, at en kreditor har begæret konkursen, mens han ikke vil sætte navn på.

Hvor mange penge, det handler om, har han ikke overblik over.

- Det er ikke meget, jeg ønsker at fortælle, ud over at der er en butik med et pænt stort varelager. Og hvis man har interesse i at drive butikken videre eller købe varelageret, er man velkommen til at kontakte mig, siger Michael Nordtorp Vestergaard.

Da der er tale om en enkeltmandsvirksomhed, går indehaveren Bror Kreiberg personligt konkurs.

Han ønsker ikke at udtale sig, mens et kig på forretningens hjemmeside viser, at den førte et bredt sortiment af møbler og forskellige former for tilbehør til boligen, og at varerne dels blev solgt fra butikken på Abildvej, dels fra internetbutikken Mobellageret.dk.