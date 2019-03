Modsatte sig anholdelse: 21-årig mand angreb stalddør med kniv

Hesselager: Politiet måtte fredag eftermiddag rykke ud til en kvinde, der havde set en mand på sin ejendom i Hesselager, som virkede til at have en besynderlig adfærd. Kvindes intuition viste sig at holde stik, for den 21-årig mand stod og snittede i anmelderens stalddør med en kniv.

Da politipatruljen ankom på stedet og mødte manden, satte han sig til modværge, og politiet var derfor nødt til at anholde manden, som politiet beskriver som uligevægtig.

- Han var ude af balance og ikke helt ved sine fulde fem, uddyber Poul Hollensted fra Fyns Politi.

Efterfølgende blev den anholdte mand, der er bosat i Nyborg, taget med på stationen. Efter at være blevet afhørt blev den unge mand løsladt igen. Kniven får han dog ikke igen. Til gengæld har han fået en sigtelse efter knivloven.