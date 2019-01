Kvinde fra Svendborg mistede to diamantringe på jysk restaurant: - Det er koldblodigt tyveri

- Jeg gik på toilettet klokken 19, og her lagde jeg mine to diamantringe i hvidguld ved vasken, da jeg vaskede hænder, fortæller hun. Lydia Larsen fortæller, at den ene ring er med en diamant og mange sorte diamanter, den anden med hvid diamant i midten.

Der har jo været en på toilettet og i stedet for at aflevere ringene til betjeningen, hvilket vil være normalt på en pæn restaurant som Blom, så er de røget i lommen eller tasken. Det er koldblodigt tyveri.

- Der har jo været en på toilettet og i stedet for at aflevere ringene til betjeningen, hvilket vil være normalt på en pæn restaurant som Blom, så er de røget i lommen eller tasken. Det er koldblodigt tyveri, siger Lydia Larsen.

Aldrig sket før

Hos huset Blom har de hørt om sagen, som de er noget overraskede over, da de aldrig før har oplevet noget lignende.

- Hun henvendte sig jo til os på aftenen. Men mere ved vi ikke om det. Jeg kan sige, at i de fem år vi har været her, har vi aldrig før oplevet tyveri, siger Pia Bartholin, der ejer restauranten sammen med sin mand.

Lydia Larsen vil give 1500 kroner per ring i dusør for oplysninger, der fører politiet til ringene. Fynboen foreslår også, at folk kan aflevere ringene anonymt ved at smide dem i postkassen hos Huset Blom. Hun vurderer selv ringene til at være cirka 15.000 kroner værd per styk.