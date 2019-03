Mindehøjtidelighed på Landet Kirkegård: Mindes faldne Royal Air Force-soldater

Landet: I år er det 75 år siden, at et Royal Air Force-fly blev skudt ned over vandet vest for Tåsinge. Ved den anledning drev de to britisk soldater Arthur John Sayer og Louis Godfrey Glaus i land ved Vornæs og blev siden begravet på Landet Kirkegård.

På søndag den 3. marts mindes man de to flyvere med en mindehøjtidelighed, der foregår ved deres grav. Efter gudstjenesten klokken 11 vil menigheden gå ud på kirkegården og synge frihedssange. Herefter holder kirkeværge Michael Jensen en tale, hvor han fortæller om de to faldne og deres soldaterkammeraters indsats under 2. verdenskrig.

Siden kommer Hjemmeværnet og sognets foreninger med faner, og der vil være kransenedlæggelse. /heng