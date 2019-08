Milliondonation til Svendborg Teater: Forbedringer vil øge publikumsoplevelsen

Svendborg: Betydelige forbedringer, der vil øge publikumsoplevelsen og åbne for, at teatret i fremtiden kan tage større produktioner ind end i dag.

Det er målet med det renoveringsprojekt, som Svendborg Teater er gået i gang med at udføre, og hvor det er planen at føre teatrets udstyr op til dato.

Daglig leder i Svendborg Teater og Borgerforeningen, Claus Bjerregaard, forklarer:

- Vi har gang i en større overhaling, hvor vi får ny brandovervågning og nye røgdetektorer. En del af det er også at opgradere teknikken, herunder lys og lyd. Det betyder, at vi får omlagt alt belysning til LED og får forbedret lyd- og hejsesystemer, siger han.

- Der er jo en god historie i Svendborg Teater, fordi det er en gammel, arkitektonisk perle inden for teaterverden, som vi ønsker at bibeholde æstetikken af. Men samtidigt ønsker vi, at det skal være et moderne teater at komme ind i, tilføjer Claus Bjerregaard om renoveringen.

Der er ingen tvivl om, at en opdatering af teknikken i teatret har været tiltrængt.

- Jeg tror, at det var tilbage i 1980'erne, at der sidst blev kigget på strøm, belysning og brandovervågningen derinde, og der er sket meget siden på de områder. Der er andre krav til røgdetektorer og store besparelser at hente på at omlægge til LED og få nye ledningstræk og alle de her ting. Så det er en god måde at fremtidssikre teatret på, siger Claus Bjerregaard.