Millionbesparelser: Massefyringer på skoleområdet i Svendborg

- Antallet overrasker ikke, men jeg havde håbet på, at der var opstået flere ledige stillinger, fordi nogen for eksempel var gået på pension, så vi ikke havde behøvet at afskedige så mange dygtige medarbejdere, siger hun.

Hvilket ikke kommer som et chok for hende.

Ifølge Nanna Lohman er det blandt andet effekten af forskellige udfasede specialtilbud, der sammen med faldende børnetal er årsag til, at der skal spares 16 i stedet for 10 millioner kroner på området.

- Skolerne har meldt ind, hvor mange lærere de får i overskud i det kommende skoleår, og det drejer sig om 30, siger skolechefen, som ydermere fortæller, at der også er to stillinger, der skal besættes, hvilket betyder, at i alt 28 lærere ved udgangen af januar vil få besked om, at de mister jobbet.

Det har tidligere været meldt ud, at der skulle nedlægges 20 stillinger blandt andet som følge af, at politikerne har besluttet at spare 10 millioner kroner på området ved blandt andet at hæve den maksimale klassekvotient fra 26 til 28 elever.

Tillidsmand overrasket

Lone Clemmensen, som er formand for Øhavets Lærerkreds og fællestillidsmand for lærerne i Svendborg Kommune, havde til gengæld ikke set de mange afskedigelser komme.

- Jeg er meget overrasket over tallene, siger hun og oplyser, at hun godt var klar over, at der skulle spares 10 millioner kroner - men ikke yderligere seks millioner kroner på grund af blandt andet faldende elevtal.

- Min forventning var, at man i stedet havde valgt at højne kvaliteten. Lærerne er i forvejen pressede, men i stedet for at gøre noget ved det har man altså valgt at fastholde det niveau, man har nu. Og det gør det svært at leve op til de krav, som politikerne stiller til undervisningen, siger Lone Clemmensen.

Hun erkender, at loven godt kan overholdes med de ressourcer, der er tilbage.

- Men den kan kun overholdes på et minimum. For eksempel udfaser man miniklasser og specialklasser, og udskolingen til ungdomsuddannelser overlades for 80 procent af elevernes vedkommende til enten forældrene eller eleverne, selv om de ofte har behov for hjælp til at overskue, hvilke uddannelser der findes. Vi vil gerne sikre høj kvalitet, og det kan man ikke med de ressourcer, der er tilbage, siger fællestillidsmanden.