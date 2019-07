Mikkel Ibman har 16.000 følgere på det sociale medie Instagram. Han er influencer og lever af at brande tøj, produkter og budskaber fra forskellige virksomheder. Han startede for et år siden, og har stadig lang vej til toppen. Men 18-årige Mikkel Ibman tror på, at succesen venter lige om hjørnet, hvis bare han arbejder hårdt nok.