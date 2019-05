Mette Frederiksen i Svendborg: Lovede ikke guld og grønne skove

Flere af tilhørerne til debatterierne i Kammeratiet skulle efter mødet lige have et billede med den måske kommende statsminister. Foto: Katrine Becher Damkjær

Tirsdag aften lagde Mette Frederiksen vejen forbi Kammerateriet i Svendborg for at debattere velfærd. Lidt over 100 mødte op til arrangementet, for at lytte til, hvad den måske kommende statsminister havde at byde på.

Svendborg: - Hun lover ikke guld og grønne skove. Sådan var Dennis Andersen og flere andre gæsters dom over tirsdag aftens møde med statsministerkandidat Mette Frederiksen, der lagde vejen forbi avisens debatarrangement i Kammerateriet på Frederiksøen i Svendborg. Selvom Mette Frederiksen også flere gange selv pointerede, at: - Jeg sidder ikke og påstår, at hvis jeg vinder, kan jeg lave det hele om. Så turde hun dog godt love en enkelt ting på mødet: Regionerne består, hvis hun får statsministerkontoret. Et svar, som spørger Ole Jørgensen søgte, som følge af en snak om decentralisering, som tydeligvis var et af Mette Frederiksens favoritemner. I forlængelse af det kom også spørgsmålet om Socialdemokratiets nye udspil om såkaldte uddannelsesstationer, hvor de vil oprette seks ud af ti uddannelsespladser uden for storbyerne. Her tænker de særligt på pædagoger, sygeplejersker, lærer og socialrådgivere. Spørgsmålet er bare, om Svendborg og øerne er på tegnebrættet i den sammenhæng? - Alt, hvad vi gør i år, er selvfølgelig med afsæt i Svendborg, jokede Mette Frederiksen som svar på spørgsmålet, hvorefter hele salen måtte le med. - Nej, sagen er jo, at vi gerne vil sikre udvikling i hele landet. Fyn er godt eksempel på, at man ikke bare skal tænke Fyn som Odense. Og Nyborg Sygehus er et godt eksempel på centralisering, men at der er behov for en matrikel i en by som Nyborg, svarede Mette Frederiksen uden at give svar på, hvorvidt Svendborg kan se frem til nye uddannelsespladser.

Mette Frederiksen var til debatmøde på Kammerateriet i Svendborg tirsdag aften, hvor temaet var velfærd. Mange af gæsterne fandt den måske kommende statsminister meget ærlig i de ting, hun sagde ved arrangementet. Foto: Katrine Becher Damkjær

Støtte ikke frie skoler og minimumsnormeringer Lidt over 100 deltagere var med til arrangementet, hvor temaet var velfærd. Også statsminister Lars Løkke Rasmussen var inviteret, men nåede ikke at lægge vejen forbi. Men velfærdstemaet synes at interessere de, der var kommet for at lytte til spidskandidaten. - Nu når du promoverer dig som børnenes statsminister, hvorfor går du så ikke ind for minimumsnormeringer, lød et spørgsmål fra tilhører Camilla Eriksen. - Jeg er tilhænger af flere hænder, men jeg tror ikke at en form, som minimumsnormeringer er, er den bedste måde at løse det på, svarede Mette Frederiksen blandt andet og gled over i en snak om, at man bør fjerne de mange konsulenter, som i højere grad er ansat rundt omkring til at kontrollere alting, og i stedet bruge pengene på varme hænder. Sara Jørgensen var også dukket op og ytrede stor bekymring omkring psykiatrien, hvor Mette konstaterede, at det er en tidligere indsats, der er behov for og en ændring i samfundsstrukturen. - For der er jo en grund til, at så mange ikke trives, svarede hun blandt andet. Ordstyrer og chefredaktør på Fyns Amts Avis Rikke Bekker måtte da også spørge ind til, hvordan de ovenstående emner kunne passe ind med partiets forslag om at skære støtten ned til de frie skoler. - Nu snakker du om varme hænder og gang i uddannelserne og decentralisering. Hvordan hænger det sammen med, at I nu vil skære ned på de frie skoler. - Der har været besparelser på folkeskolerne, og samtidig giver vi flere penge til de private og frie skoler, det mener jeg ikke er rigtig, svarede Mette Frederiksen kort, og sprang hurtigt videre til et spørgsmål fra publikum om klima.

Mette Frederiksen kunne ved debatarrangement i Kammerateriet i Svendborg tirsdag aften fortælle, at hun ikke ser regionerne nedlagt, som ellers har været på tale under valgkampen. Foto: Katrine Becher Damkjær

Er S i sit sande jeg? Mette Frederiksen var så modig at indlede hele arrangementet med at sige: - Jeg glæder mig til en stund, hvor vi kan gå mere i dybden og svare ærligt, og hvor I kan komme med det ris og ros i må have. Og ærlig var også en spørger, der såede tvivl om partiets retning. - Vi er mange, der gerne vil stemme socialdemokratisk, men ikke kan på grund af paradigmeskiftet og stramninger på flygtningeområdet. Socialdemokratiet har været et parti for de svageste. Hvornår genfinder socialdemokratiet sit sande jeg? Mette Frederiksen kunne ikke svare kort på det spørgsmål, men svarede blandt andet: - Hvad er det sande jeg? Hvad vil det sige at være humanist? Dalai Lama har engang sagt, at flygtninge er noget, man er midlertidigt velvidende, at man skal hjem og genopbygge sit land. Vi har en stor forpligtelse til, at integration skal virke og det gør den ikke lige nu. Jeg vil gerne have et helt nyt flygtningesystem, konkluderede hun. Flere gæster konstaterede dog ved arrangementets afslutning, at de de 45 minutter tirsdag aften havde mødt en ærlig Mette. - Tit i forbindelse med valg, bliver der lovet det ene og det andet. Men Mette gav ingen løfter. Hun var meget ærligt. På den måde får vi heller ingen falske forventninger, var konklusionen hos 55-årige Eva Høeg.

Lidt over 100 mennesker var dukket op for at møde Mette Frederiksen, hvor flere også benyttede lejligheden til at stille spidskandidaten spørgsmål til, hvordan hun ser landet skal styres. Foto: Katrine Becher Damkjær

Mette Frederiksen ankom fem minutter i seks i sin røde bus, og nåede lige at aflægge interview ved TV2, inden hun gik ind i Kammerateriet til debat om velfærd. Foto: Katrine Becher Damkjær

Både borgmester Bo Hansen (t.v.) og folketingskandidat Bjørn Brandenborg (midten) var dukket op for at støtte partifællen. Foto: Katrine Becher Damkjær

Flere rejste sig for at stille spørgsmål til Mette Frederiksen. Her en flygtning fra Syrien, der giver eksempel på, hvordan hans familie er blevet integreret i Danmark, og hvorfor man ønsker stramninger fra S' side. Foto: Katrine Becher Damkjær

Debatarrangement i Svendborg tirsdag aften med Mette Frederiksen foregik over 45 minutter. Foto: Katrine Becher Damkjær

Mette Frederiksen til debatteriet i Kammerateriet på Frederiksøen. Foto: Katrine Becher Damkjær

Mette Frederiksen til debatteriet i Kammerateriet på Frederiksøen. Foto: Katrine Becher Damkjær

Mette Frederiksen til debatteriet i Kammerateriet på Frederiksøen. Foto: Katrine Becher Damkjær

Mette Frederiksen til debatteriet i Kammerateriet på Frederiksøen. Foto: Katrine Becher Damkjær

Mette Frederiksen til debatteriet i Kammerateriet på Frederiksøen. Foto: Katrine Becher Damkjær

Mette Frederiksen til debatteriet i Kammerateriet på Frederiksøen. Foto: Katrine Becher Damkjær

Mette Frederiksen til debatteriet i Kammerateriet på Frederiksøen. Foto: Katrine Becher Damkjær

Mette Frederiksen til debatteriet i Kammerateriet på Frederiksøen. Foto: Katrine Becher Damkjær

Mette Frederiksen til debatteriet i Kammerateriet på Frederiksøen. Foto: Katrine Becher Damkjær

Mette Frederiksen til debatteriet i Kammerateriet på Frederiksøen. Foto: Katrine Becher Damkjær

Mette Frederiksen til debatteriet i Kammerateriet på Frederiksøen. Foto: Katrine Becher Damkjær

Mette Frederiksen til debatteriet i Kammerateriet på Frederiksøen. Foto: Katrine Becher Damkjær

Mette Frederiksen til debatteriet i Kammerateriet på Frederiksøen. Foto: Katrine Becher Damkjær

Mette Frederiksen til debatteriet i Kammerateriet på Frederiksøen. Foto: Katrine Becher Damkjær