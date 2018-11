Svendborg: Organisationen Lær for Livet mangler frivillige voksne over det meste af landet, som ønsker at være mentor for anbragte børn og bidrage med lektiehjælp og andre aktiviteter et par timer om ugen. Også på Sydfyn, hvor der i øjeblikket søges mentorer til tre børn i henholdsvis Svendborg, Skårup og Oure.

Det fremgår i en pressemeddelelse fra Lær for Livet, som er et landsdækkende seks-årigt læringsprogram for anbragte børn, som skal styrke læring og livsduelighed hos børnene i tæt samarbejde med danske kommuner og frivillige. Programmet blev etableret i 2013 og optager hvert år op mod 100 nye børn.

I pressemeddelelsen fortælles det også, hvordan Djøf er indgået i Lær for Livet-arbejdet for at bidrage til udbredelsen af læringsprogrammet.

- Det er helt afgørende for Lær for Livet, at vi kan tiltrække gode, ressourcestærke mentorer, der har lyst til at sætte deres faglighed i spil for at støtte anbragte børn og unge i deres uddannelse. Og de mennesker findes utvivlsomt blandt Djøfs medlemmer. Derfor er det en kæmpe gave, at Djøf vil hjælpe os med at skabe opmærksomhed om behovet for frivillige mentorer, siger Stine Hamburger, der er programleder for frivillige i Lær for Livet. /heng