Svendborg: Lad ikke tasken ligge på passagersædet, hvis du har forladt bilen.

Det må være den lære, en kvinde kan trække ud af en episode lørdag morgen ved syvtiden. Her trillede hun ind på tankstationen Go On i Vestergade i Svendborg for at få brændstof på sin bil, og da det var overstået, opdagede hun, at nogen havde snuppet en pung fra hendes taske, som befandt sig på passagersædet. Det fremgår ikke af Fyns Politis døgnrapport, hvad der var i pungen. /finn