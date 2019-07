Mejetærsker spiser den første bid sydfynsk vinterbyg

Arne van der Veen

Arne van der Veen er 32 år gammel og har overtaget en gård med i alt 340 hektar jord, hvoraf noget af jorden er forpagtet.Gården er ejet af Arne van der Veens kæreste, Anne Kristine Munk Larsen, der er datter af byrådsmedlem Jens Munk. Hun ejer den som følge af virksomhedsoverdragelse mellem de to parter, mens Arne van der Veen står for driften.



Arne van der Veens forældre er oprindeligt fra Holland og driver økologisk landbrug i Gudbjerg. Arne van der Veens landbrug drives dog konventionelt, og selvom han ingen uddannelse som landmand har - han er uddannet maskinarbejder - ligger landbruget i blodet på ham som følge af hans opvækst på forældrenes gård.



Ved siden af sit eget landbrug driver han maskinstation, hvor han blandt andet høster og presser for andre landmænd.



Sammen med Anne Kristine Munk Larsen har han to børn.