Til et forløb hos Fremtidsfabrikken kaldet Strømstyrke søger Medstrøm kreative iværksættere, der mangler inspiration og sparing til at blive endnu bedre.

Svendborg: Medstrøm vil gerne hjælpe kreative, etablerede iværksættere med minimum et år bag sig gennem forløbet Strømstyrke hos Fremtidsfabrikken. Forløbet begynder den 20. marts og tilmeldingsfristen for at deltage er søndag middag den 17. marts.

Forløbet henvender sig til kreative forretningsdrivende, fortæller projektkonsulent hos Medstrøm, Kasper Tveden Jensen.

- Det kan være alt fra en tømrerforretning, der arbejder i bæredygtigt træ, til en kunstner. Vi henvender også både til produktionsvirksomheden, der ønsker at blive større og få flere ansatte, og til solovirksomheden, der ønsker et mere stabilt fundament og ingen ambitioner har om at ansætte flere eller slås mod kineserne, siger han.

- Vi har ud fra evalueringer fra mere end 250 tidligere deltagere af forløbet fundet ud af, at det ofte er fag som prissætning, strukturering af arbejdstid, kend dine kunder og prissætning, som virksomhederne har behov for undervisning i. Derudover tilbyder vi også ekstrafag som eksempelvis Facebook-annoncering.