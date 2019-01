Medlemmer til nyt musikudvalg fundet: Beværterforening ville gerne have været med

- Det er at videreudvikle på vores musikliv. Vi har jo en utrolig aktiv by, hvad det angår, og det er utroligt, hvad vi kan med musik. Så vores opgave bliver også at skabe endnu bedre rammer for det, og så er det som tidligere nævnt at skabe synlighed omkring alt det, der sker, og fortælle, hvad vi kan.

- Jeg glæder mig til skabe noget synlighed omkring vores stærke musikliv her på egnen. Jeg synes faktisk, at alt arbejdet i musikudvalget lød enormt spændende, og det er derfor, jeg har sagt ja til at være med, siger han og forklarer, hvad han ser som udvalgets ypperste opgave.

Formand for det nye musikudvalg er også et velkendt navn i form af organist ved Vor Frue Kirke Povl Chr. Balslev, og han ser frem til at komme i gang med arbejdet.

Syv medlemmer, der hver repræsenterer en gren af byens musikliv, er blevet udpeget til udvalget, der har erstattet det tidligere Svendborg Musikråd, og de skal henover de næste par år være med til at sætte dagsordenen for kommunens musikpolitik.

Kultur- og Fritidsudvalget har på dets seneste møde udpeget de syv medlemmer og syv suppleanter, som hver repræsenterer deres gren inden for Svendborgs kulturliv, og som de næste to år vil udgøre første udgave af Svendborg Musikråd.De er: - Rasmus Fribo (repræsenterer professionelle udøvere indenfor jazz, blues og folk/folkemusik). Suppleant: Anders Haaber - Nanna Schannong (repræsenterer professionelle udøvere indenfor rock, pop, urban og elektronisk musik). Suppleant: Maja Kvist - Povl Chr. Balslev (repræsenterer professionelle udøvere indenfor klassisk musik herunder kirkemusikken). Suppleant: Bjarke Visby - Linne Lauesen (repræsenterer kommunens amatørmusikliv). Suppleant: Kim Kjær - Claus Bjerregaard (repræsenterer kommunens spillesteder). Suppleant: Anna Rose Larsen - Steen Poulsen (repræsenterer publikum). Suppleant: Karen Jahns - Inger Allan (repræsenterer det siddende musikråd). Suppleant: Anne Vilain. Musikudvalgets opgaver er blandt andet at fremme alsidighed, kvalitet og fornyelse i overensstemmelse med kommunens musikpolitik; at rådgive og informere foreninger, organisationer og enkeltpersoner i musikpolitiske spørgsmål; at rådgive og inspirere Kultur- og Fritidsudvalget i musikpolitiske spørgsmål samt at udmønte kommunens årlige rammebeløb til musikaktiviteter i overensstemmelse med retningslinjer godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget.

- Det er musikken, der er hovedoverskriften for os alle, og selvom vi hver især har nogle hjertesager, så tror jeg, at vi kan se det hele under en samlet paraply, og vi på den måde har fokus på at løfte hele musiklivet.

Til trods for, at medlemmerne i det nye musikudvalg kommer fra forskellige dele af musikmiljøet og derfor kunne have forskellige interesser, så frygter formand Povl Chr. Balslev ikke, at der bliver trukket i alle mulige retninger, når først de sætter sig til bordet.

I stedet foreslog folk i musikrådet, at nedsætte et musikudvalg, hvis administrative opgaver varetages i et sekretariat i kommunen.

Det var sidste år, at det første gang kom på tale at oprette et kommunalt musikudvalg som erstatning for musikrådet, som ønskede nedlægge sig selv efter 30 års virke. Det skete, da rådet ikke længere måtte bruge noget af beløbet, det fik fra kommunen, til at udbetale honorar til formand, næstformand og kasserer i rådet.

Beværterforening udeladt

Mens store dele af musiklivet er repræsenteret i det nye musikudvalg, er der ikke blevet plads til byens beværtninger. Og det er på trods af, at Beværterforeningen for Svendborg og omegn undervejs i processen har budt sig til for at tage del i arbejdet.

Det forklarer beværterforeningens formand, Lars Skovmand Aagaard.

- Da det kom frem, at der skulle være et musikudvalg, blev jeg kontaktet af flere af vores medlemmer, som mente, at det var oplagt, at beværterforeningen fik en plads. Det kunne jeg kun give dem ret i, fordi mange af vores medlemmer jo står for en ret stor del af koncerterne i byen og har dermed en forholdsvis stor kontaktflade med lokale og udefrakommende musikere, siger han.

- Så vi kunne godt se, at vi ville have vores berettigelse i sådan et udvalg, tilføjer Lars Skovmand Aagaard, der vil afvente en officiel begrundelse for, hvorfor der ikke blev plads til beværterforeningen, inden han kan sige, om beslutningen er rigtig eller forkert.

Kultur- og Fritidsudvalgets formand, Lars Erik Hornemann, forklarer, at der ikke ligger nogen principiel beslutning bag ikke at lukke beværterforeningen ind i udvalget.

- Nu var det jo kommissoriet for musikudvalget (at have de syv musikgenrer repræsenteret, red.), og så skulle vi hen at lave det om, hvis vi ville ændre på sammensætningen. Det havde vi ikke lyst til, siger han.

- Og nu bliver det også sådan, at musikudvalget vil kunne indkalde relevante samarbejdspartnere - herunder beværterforeningen - hvis der er en anledning til det. Så jeg tænker, at der stadig vil være en dialog med beværterforeningen. Og så er spillestederne i øvrigt repræsenteret i musikudvalget med et medlem (Claus Bjerregaard fra Borgerforeningen, red.).

Betragtningen om, at beværterforeningens medlemmer på den måde er repræsenteret i udvalget, er Lars Skovmand Aagaard langt fra enig i. For der er en stor forskel på at være et kommunalt spillested som Borgerforeningen og et privat, påpeger han.

- Og for private aktører som Kammerateriet, Hansted, Arne B og andre er det også vigtigt at have en finger med på pulsen i forhold til, hvad der bliver støttet. Derfor virker det lidt besynderligt, at man kun tilgodeser de kommunale steder ved at have en repræsentant derfra og ikke har en, som repræsenterer 9-10 private spillesteder.