Medarbejder tager ansvar for manglende politinotat: Jeg blev ikke styret af udvalgsformand eller ledelse

I en redegørelse om den såkaldte Klosterpladssag forklarer medarbejder i Svendborg Kommunes forvaltning, hvorfor han ikke orienterede andre om politiets vurdering af et vejforløb. Og at han ikke var under instruks fra hverken politikere eller administrationen.

Fyns Amts Avis er kommet i besiddelse af redegørelsen, efter forvaltningen har afvist at give aktindsigt i papirerne. Heri står, at medarbejderen modtog politiets vurdering af et skitseret vejforløb på Klosterplads den 13. eller 14. maj, og at han orienterede både eksterne og interne rådgivere om det. Men ikke chefer i forvaltningen eller politikerne.

Sådan skriver en kommunal medarbejder i en redegørelse om den såkaldte Klosterpladssag. Redegørelsen er sendt til hele byrådet oven på flere ugers ballade om byfornyelsesprojektet Liv i Min By, hvor vejforløbet af et s-sving, en vurdering fra politiet, som ikke nåede frem til politikerne, beskyldninger om politisk indblanding og krav om en ekstern advokatundersøgelse er nogle af overskrifterne.

Længere tids konflikt i Teknik- og Erhvervsudvalget kulminerede onsdag den 28. august, da Venstre stillede forslag om, at kommunen igangsatte en ekstern advokatundersøgelse af sagen om omdannelsen af Klosterplads og Frederiksgade.Et notat om sagen fra politiet nåede aldrig frem til politikerne i udvalget, og selvom administrationen påtog sig det fulde ansvar for fejlen, fastholdt Venstre kravet om en ekstern undersøgelse. Venstre ønskede svar på, om nogen i håndteringen af sagen "har arbejdet under påvirkning fra administrativt eller politisk hold". Venstre ønskede at "ansvaret placeres utvetydigt".På et gruppeformandsmøde fredag den 30. august stod Venstre alene med ønsket om en ekstern undersøgelse. I stedet blev der lavet en redegørelse af forvaltningen, som nu er sendt til hele byrådet. I redegørelsen skriver en medarbejder, at han ikke vurderede, at politiets notat var nødvendig for politikernes sagsbehandling endnu. Og samtidig skriver han, at han ikke var instrueret af hverken administration eller politikere.

Stor konflikt

Klosterpladssagen handler om et større byfornyelsesprojekt, der skal forbinde by og havn i Svendborg, men på en del af området - Klosterplads - er der stor politisk uenighed om antallet af parkeringspladser. En del af dem kan nemlig blive ofret til fordel for bedre forhold for fodgængere og cyklister, og det er Venstre ikke glade for.

Derfor blev den manglende orientering af politiets notat - hvor de dumper det skitserede vejforløb, som har indvirkning på, hvor mange parkeringspladser, der kan være foran Sydbank på Klosterplads - anledning til en stor konflikt i Teknik- og Erhvervsudvalget den 15. august. Venstres Birger Jensen, der er politibetjent, påpegede, at der var problemer med at godkende netop det vejforløb. Men det kunne resten af udvalget altså ikke genkende, og Venstre trak sig efterfølgende fra det brede forlig om parkeringspladser i området, som for nylig er indgået.

Men efter mødet fandt administrationen ud af, at der rigtig nok var en vurdering fra politiet, og den pågældende medarbejder forklarer blandt andet i redegørelsen, at han ikke orienterede sin ledelse eller politikerne om det, fordi vejforløbet først på et senere tidspunkt skulle fastlægges.

- Yderligere vurderer jeg, at s-svingets eksakte udforming ikke er væsentlig i forhold til planforslagene, der behandles på Teknik- og Erhvervsudvalgets møde den 15. august, skriver medarbejderen.