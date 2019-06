Med god hjælp fra det private erhvervsliv: Livreddertårnet er oppe i Christiansminde

Christiansminde: Så kom livreddertårnet i Christiansminde op. Det skete mandag morgen. Og det er værd at bemærke, for politikerne var i januar klar til at droppe livredderne på stranden for at spare 36.000 kroner på det kommunale budget.

For selvom kommunen ingen udgift har til livredderne - det står Trygfonden for - så koster det at sætte tårnet op og pille det ned, foruden livredderne skal have et sted at overnatte, når de kommer til Svendborg.

Det endte med at tømrervirksomheden GK Kaysen trådte til og tilbød at sørge for at sætte tårnet op og pille det ned, når sæsonen slutter.

Og mandag holdt indehaveren af virksomhejden, Kenneth Kaysen, ord. Tårnet står klar på stranden. Badesæsonen kan begynde.

Og mon ikke livredderne kommer til at sove godt om natten? I hvert fald har man fra Hotel Christiansminde lovet at stå klar med overnatningsmuligheder, så kommunen heller ikke skal have den udgift.