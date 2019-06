Svendborg Museum udgraver i forbindelse med vandløbsrestaurering ved Syltemade Å lige syd for Vester Skerninge. Udgravningen viser, at her både har boet mennesker i yngre stenalder og førromersk jernalder. Arkæolog, Lone Nørgaard viser med gummistøvlen, hvor stolpehullerne til et tusindevis af år gammelt hus er. Foto: Katrine Becher Damkjær