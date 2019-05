Massivt hærværk: 150 valgplakater kylet ud på mark ved Ulbølle

Han ønsker ikke at tale om sagen med avisen, men bekræfter dog, at der ligger omkring 150 valgplakater rundt omkring på marken, og at han har meldt hærværket til politiet.

Ikke i den grad

Blandt de nedpillede plakater lå et par med Venstres Erling Bonnesens ansigt på. Folketingsmedlemmet er mildest talt forarget over hærværket ved Rødkilde.

- Det er fuldstændig rystende at opleve det omfang af hærværk. Jeg har allerede tidligere fået stjålet nogle få stykker af mine valgplakater her på Midtfyn, men det, vi ser nu, er i et ret voldsomt omfang, siger Erling Bonnesen.

- Det er rystende, at nogen vil forhindre, at man kan køre valgkamp inden for demokratiets spilleregler. Det her tager fokus væk fra det, valgkampen ellers handler om, nemlig at man kandidater og partier i mellem kan diskutere politiske emner. Så jeg synes, det er godt, at det er blevet politianmeldt, og så må man håbe, at man kan få fat i de labaner, som har gang i det her, tilføjer han.

Erling Bonnesen har efterhånden mange år på bagen i politik og har også tidligere oplevet, at der er pillet valgplakater ned eller udøvet vold mod plakaterne. Men ikke i sådan en grad.

- Det er det mest voldsomme, jeg har hidtil har set, siger han.