Lundeborg: Den danske sanger Marie Frank optræder på Orange Scene i Smøgen på Lundeborg Havn fredag den 12. juli klokken 20.

Marie Frank markerer 20-året for sin debut med albummet "Ancient Pleasures", der i sin tid tog både presse og publikum med storm. Ved Danish Music Awards samme år modtog Marie Frank priserne som Årets Danske Sangerinde og Årets Nye Danske Navn og for at have begået Årets Danske Popudgivelse.

Siden er det gået slag i slag med karrieren, og sidste år tog hun også feriefejrende gæster i Lundeborg med storm, da hun leverede egne sange med spøjse tekster over rim og mundheld på dansk.

Så der er meget at glæde sig til i Lundeborg fredag. Koncerten er gratis, og vand, øl og vin kan købes. /anwni