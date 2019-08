Maraton i forsamlingshuset: 12 timer sang fra Højskolesangbogen

Svendborg: 300 højskolesangbøger, 12 værter og et syngende publikum.

Det er de ingredienser, der skal bruges, når Vejstrup Valgmenighed lørdag den 17. august rykker ind i Svendborg Forsamlingshus og inviterer til 12 timers fællessang efter Højskolesangbogen.

Det er femte gang, valgmenigheden står bag det musikalske maraton, der sidste år trak næsten 200 syngende gæster til hver time. Det fortæller valgmenighedens kirkeværge Lene Isager.

- Der er en ny vært, der vælger et emne og nye sange hver time, og så kommer og går folk, som de har lyst til. Nogle er med fra klokken ni til 21, og andre er kun forbi et øjeblik. Det samler en utrolig blandet flok, og man kan se, at sangen samler, og det giver folk en glæde at synge sammen, siger Lene Isager.

Blandt de 12 værter er blandt andre teaterdirektør Jakob Bjerregaard Engmann, poetry slammer Kim Linnet og den tidligere X Factor-deltager Ole Rolf Lassen. Lene Isager glæder sig særligt til at se det repertoire, som musikklassen 2.M fra Svendborg Gymnasium har valgt.

- Det er altid så dejligt forfriskende og spændende at se, hvad de kommer med, og hvad der betyder noget for dem, siger kirkeværgen.

Det er menighedens organist og korleder Ulrich Klostergaard, der spiller og synger for på dagen, der har fået titlen "De blå perler" efter farven på Højskolesangbogen. Det er en valgmenighed på Vartov i København, der har startet den musikalske maratontraditionen, som siden har spredt sig ud over landet.