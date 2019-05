Manglende personale: Ingen tog på Svendborgbanen

Svendborg: Der kører i øjeblikket ingen tog på Svendborgbanen, og det kommer der heller ikke til resten af lørdag formiddag.

I stedet må pendlere hoppe på en af de busser, der er sat ind på strækningen mellem Svendborg og Odense.

Ifølge pressevagten hos DSB sker aflysningerne, da der har været mangel på personale, nærmere manglede man en lokofører, som kunne køre toget på strækningen. DSB meddeler desuden, at man regner med at genoptage togkørslen omkring middagstid lørdag.

Det er ikke første gang i denne uge, at pendlere er stødt på udfordringer på Svendborgbanen. Tirsdag aften strandede et tog således på trinbrættet ved OUH, da det løb tør for brændstof. /heng