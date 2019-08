Mangeårig musiklærer efter Svendborgbands sejr i musikkonkurrence: Jeg er stolt helt ind i knoglerne

Tre unge mænd først i 20'erne startede for et års tid siden bandet Patina. Onsdag vandt de Karrierekanonen - en musikkonkurrence der mange gange har vist sig at skyde tidligere vindere afsted mod en stor karriere som professionelle musikere. Så jo, det er stort. Det synes de tre unge mænds tidligere musiklærer, Ole Caspersen, der med egne ord er stolt helt ind i knoglerne.

Svendborg: - Jeg er stolt helt ind i knoglerne over at have haft mulighederne for at hjælpe dem på vej i det musikalske. Det er klart, lyder det fra Ole Caspersen.

Han er musiklærer på Svendborg Musikskole og har i årevis undervist tre unge mænd fra Svendborg i at spille trommer. Tre unge mænd, der for et års tid siden gik sammen og dannede bandet Patina, og som i onsdags vandt Karrierekanonen. En sejr, der kan vise sig at sende dem afsted mod musikerkarrieren med lynets hast.

- Jeg underviste dem fra de har været omkring otte år gamle, og til de stoppede her for et par år siden; så også op igennem deres gymnasietid, siger Ole Caspersen, der ikke lægger skjul på, at han er stolt af de tre unge mænd.

Tidligere års vindere af Karrierekanonen tæller blandt andre Marie Key, Magtens Korridorer og The Minds of 99; alle fik de et gevaldigt skub i den rigtige retning som følge af deres sejr.

Jo, det er store sager at vinde den konkurrence, som altså blevet vundet af de tre unge mænd fra Svendborg, Gregers Møller Jensen, Mads Skov Hansen og Søren Bastrup Bojsen, der alle har lært at spille trommer af Ole Caspersen.

- Jeg kender dem rigtig godt, og jeg har stadig meget tæt kontakt med dem og har også den store ære, at de ind imellem bruger mig til at spørge til råds om forskellige ting. Så det er dejligt. Det er tre fantastiske, dejlige drenge. Uanset hvad de kommer til at beskæftige sig med - individuelt eller sammen - så er de en gevinst for ethvert hold, fastslår Ole Caspersen.

Han fortæller, at de tre trommeslagere svar flittige til at øve sig, at han har holdt af at følge deres udvikling, og at de er noget helt særligt.

- De er ikke sådan tre spejderdrenge, men det er tre drenge, som har nogle fantastisk gode værdier med sig; værdier som de selvfølgelig har fået fra deres familier, og så har de fået dem i det fællesskab omkring musikken, som de har været en del af. Det er tre rigtig gode drenge.