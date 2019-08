I kommunens afdækning af normeringer i Svendborg dykkede de blandt andet ned i børnehaven og vuggestuen i Gudbjerg. Her er det hverdag, at en voksen i ydertimerne passer op mod 22 børn alene. Utilfredse forældre mødte vi dog ikke, da vi besøgte dagtilbuddet i Gudbjerg fredag morgen. Dygtige medarbejdere er årsagen, lyder det fra den pædagogiske teamleder i huset samt dagtilbudslederen. Begge kunne dog godt tænke sig flere medarbejdere til at tage toppen af den pressede hverdag.