Manden med æggene: Daniel drømmer om et anderledes landmandsliv

Han er alt andet end hende konen, der i begærligheden efter mere knejsede så stort med nakken, at alle æggene i kurven på hendes hoved og dermed hendes drømme faldt bristede til jorden. Han drømmer, 29-årige Daniel Andreasen. Og han håber, at den forretning, han har sat i værk, engang kan give ham en løn og det liv, han ønsker at leve. Men han tvivler også. På om æg lavet af fritgående høns på hans barndomsgård på Tåsinge er noget, der er kunder nok til. Ikke desto mindre er det det, han prøver at leve af.