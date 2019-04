En mand i Vester Skerninge er blevet sigtet for at overtræde beredskabslovgivningen, efter der lørdag eftermiddag gik ild i et udhus.

- Der var brand i et udhus, som blev lidt beskadiget. Den er formentlig startet på grund af en ukrudtsbrænder, fortæller vagtchef Kenneth Taanquist, Fyns Politi.

Beredskab Fyn i Svendborg modtog alarmen om branden klokken 16.17.