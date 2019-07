Mand arresteret i Svendborg, tilegner sig flere sigtelser i politiets varetægt

Omkring midnat blev en 34-årig mand fra Svendborg arresteret for truende adfærd.

Episoden skete i forbindelse med musikbegivenheden Hansted Live i Svendborg. Den 34-årige havde skubbet til flere personer og forsøgte at anspore til slagsmål.

I forbindelse med transporten til arresten fik han yderligere to sigtelser. Den første fik han for at svine politiet til, den anden for vold mod tjenestemand, idet han spyttede på den ene betjent.

Den 34-årige mand sidder nu i arresten med sigtelser i henhold til ordensbekendtgørelsen, vold og fornærmelig tiltale af polititjeneste