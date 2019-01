Malerskolen i Ballen klar til forårssæsonen

Ballen: At foråret er lige om hjørnet, er muligvis for meget sagt. Sikkert er det dog, at Malerskolen i Ballen er klar til at skyde gang i forårssæsonen, og det sker den 28. januar og bliver efterfulgt af en perlerække af aktiviteter.

Allerede et par dage senere - den 2. og 3. februar - holder malerskolen et grundkursus i akrylmaleri, og som altid er der faste kurser på mandage og i weekenderne. Derudover er der i 2019 blevet plads til en forårsrejse til Færøerne, mens turen til sommer går til Grækenland.

Det er også til sommer, at der bliver holdt et sommermalerkursus på fire dage, som henvender sig alle, der har lyst til at prøve kræfter med at male. Kurset foregår i Ballen med mulighed for overnatning på en bed & breakfast i nærheden.

Malerskolens underviser er Birger Møller, som har undervisningserfaring fra blandt andet Aarhus Kunstakademi. For flere informationer om Malerskolen i Ballen kan man skrive til birger.mib@gmail.com eller ved at søge på Malerskoleniballen.fyn. på Facebook. /heng