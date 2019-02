Måtte lukke på grund af sygdom - nu er Kittes havecenter gået konkurs

I december måtte Kitte Eriksen lukke Svendborgsund Havecenter, fordi hendes mand, Jørgen Eriksen, er uhelbredeligt syg. Nu er selskabet bag centret taget under konkursbehandling, men parrets drøm er, at nogen vil købe det og køre det videre.

Tåsinge: Ægteparret Kitte og Jørgen Eriksen har en drøm. De vil gerne kunne køre til Tåsinge, standse bilen og gå forbi et aktivt Svendborgsund Havecenter. - For Jørgen og mig vil det bedste være, hvis vi kan se, at det stadig kører på samme måde, som vi har lavet det. At vi ramte, hvor behovet var, siger Kitte Eriksen. I denne uge blev havecenteret på Sundbrovej taget under konkursbehandling ved Skifteretten i Svendborg, hvilket er trist i sig selv - og det er baggrunden også. Kitte Eriksen overtog havecenteret i marts 2017, efter at det var gået konkurs under en tidligere ejer, og i sensommeren 2018 besluttede Eriksen-parret at forlade Bo Grønt-kæden og gå solo. Den 22. oktober relancerede de stedet under navnet Svendborgsund Havecenter og med en tro på, at de havde fundet det perfekte koncept, men efter godt en måned blev alle drømme for stedet skudt ned: Jørgen Eriksen fik konstateret uhelbredelig kræft, og beskeden fra lægerne var, at han havde seks måneder tilbage at leve i. Kitte Eriksen så derfor ingen anden mulighed end at lukke havecenteret, så familien kunne være sammen i den sidste tid, og 20. december havde forretningen sidste åbningsdag.

... det ville være så fedt, hvis vi kunne nå at besøge havecenteret i højsæsonen her i foråret og se, at der er masser af biler på parkeringspladsen, og at der er fuld smæk på. Kitte Eriksen.

Svendborgsund Havecenter Hed tidligere Bo Grønt Bregninge.



Gik konkurs i februar 2017.



Blev overtaget af Ringe-ægteparret Kitte og Jørgen Eriksen i marts 2017.



Skiftede navn til Svendborgsund Havecenter 22. oktober 2018.



Lukkede 20. december 2018, fordi Jørgen Eriksen var blevet erklæret uhelbredeligt syg.



Taget under konkursbehandling ved Skifteretten i Svendborg onsdag 20. februar 2019.

Ægteparret Eriksen drømmer om, at de sammen kommer til at opleve, at der igen er liv i Svendborgsund Havecenter. Foto: Hans-Henrik Dyssel

Konkurs Kitte og Jørgen Eriksens håb var, at nogen ville finde det attraktivt at overtage stedet, og at en handel kunne lukkes hurtigt. Det skete ikke. - Der er nogle stykker, der har vist interesse, men de har nok ventet på konkursen, fordi det så kan købes billigere. Sådan er det jo, siger Kitte Eriksen, der faktisk ikke er ked af, at det er endt i en konkurs. - Det er den eneste måde, som Jørgen og jeg kan komme ud af det med lynets hast på. Nu er det en advokat, der skal sælge det, og det giver os ro på, så vi kan være sammen, siger Kitte Eriksen, der også fortæller, at alt i havecenteret er klappet og klart, så det egentlig bare handler om at få sat nogle planter på bordene, tænde lyset og åbne dørene. Hun oplyser desuden, at lægerne har givet Jørgen Eriksen lidt længere tid. - Hvis det går, som de har sagt, har vi frem til jul i år. Og det ville være så fedt, hvis vi kunne nå at besøge havecenteret i højsæsonen her i foråret og se, at der er masser af biler på parkeringspladsen, og at der er fuld smæk på, siger Kitte Eriksen.

Interessen er der Det kan ikke udelukkes, at ægteparret Eriksens drøm godt kan gå i opfyldelse. I hvert fald oplyser Svendborg-advokat Verner Sørensen, der er kurator på konkursboet, at der er røre om centeret. - Jeg har fået en konkret henvendelse, og jeg ved, at der er flere andre, der også er interesserede, siger Verner Sørensen, der i sin egenskab af kurator har været på stedet flere gange. - Lige så snart, jeg lukker porten op, kommer der kunder, som jeg må afvise. Det viser, at der er en kundekreds, siger Verner Sørensen. Det var en fagforening, der begærede konkursen på vegne af en af havecenterets ansatte, fortæller Verner Sørensen, som desuden oplyser, at der endnu ikke er endeligt overblik over kreditorerne. Men at i hvert fald Skat og nogle leverandører har penge til gode. Og så vurderer han, at der findes to typer af potentielle købere. - Det skal være en, der kommer med en drøm om at være planteskoleejer, eller en, der ser en investeringsmulighed. Begge dele er mulige, for der hører et hus til planteskolen, og bag den er nogle arealer, hvor der kan bygges med en flot udsigt over sundet og det sydfynske, siger Verner Sørensen.