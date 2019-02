Lunken modtagelse: Sydfyn er ikke gået peberspray-amok

- Det er ikke pebersprayen, der gør, at vi kan ansætte flere folk, og det er også i orden. Det har aldrig været tanken, at den skulle være en bærende del af forretningsgrundlaget, siger han.

Og at der, inden han fik den hjem, var indikationer på, at den godt kunne gå hen og blive et hit.

Svendborg: Regeringens beslutning om at lovliggøre peberspray har ikke mættet et stort behov i det sydfynske.

Den 1. januar i år blev våbenlovet ændret, så du nu må være i besiddelse af en peberspray - hvis du er fyldt 18 år.Den må udelukkende opbevares i hjemmet og skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende. Du må kun bruge den til selvforsvar eller til at forsvare en anden, som bliver angrebet. Bruger du den i andre situationer, kan du blive straffet for vold. Det er kun jagtbutikker, der er organiseret under Danmarks Våbenhandlerforeninger, der må sælge peberspray. Du må ikke købe peberspray i udlandet og indføre den i Danmark. En peberspray indeholder et pulver udvundet af cayennepeber eller chili, som er blandet med et opløsningsmiddel og et drivmiddel. Indholdets styrke måles i Scoville Heat-units. Pebersprayene i butikkerne indeholder 500.000 scoville-enheder, og det svarer til dem, politiet bruger. Til sammenligning indeholder en stærk ret fra Thailand typisk mellem 50 og 200 scoville-enheder. Får man peberspray i ansigtet, medfører det akutte smerter i øjne og på huden, tåreflåd og flåd fra næsen, hoste, besværet vejrtrækning og generelt ubehag i kroppen. Blindheden varer typisk en halv time, mens de øvrige gener er forsvundet efter en til to timer. Skyller man de ramte områder i vand, aftager effekten hurtigere. Politiet har haft pebersprayen i udrustningen siden 1. januar 2008.

Værn mod hjemmerøverier

En egentlig profil på den typiske kunde kan Lars Kenn Olsson ikke tegne.

- Kunderne er i alle aldersgrupper. Men jeg forestiller mig da, at der er nogle, der køber dem, fordi de er bange for hjemmerøverier, siger Lars Kenn Olsson, der ikke er overbevist om, at den lille spray vil være effektiv i sådan et scenarium.

- Hvis der kommer tre-fire mennesker, skal du være noget af en ninja for at gøre noget ved det. Og bruger du en peberspray, kan en situation også vende sig til det, der er værre, siger Lars Kenn Olsson, der i det hele taget ikke er overbevist om, at beslutningen om at lovliggøre sprayen er klog.

Der har da også været eksempler på, at den har været brugt uhensigtsmæssigt. I weekenden blev en mand i Bellinge overfaldet af nogle mænd med peberspray, og natten til mandag den 28. januar begik to mænd røveri mod et kasino i Helsingør.

Også de var bevæbnet med peberspray, men Lars Kenn Olsson har alligevel ikke overvejet at undlade at have den i sit sortiment.

- Jeg skal ikke være moralsk dommer. Knive kan også bruges forkert, og det samme med våben. Vi sælger dem, fordi myndighederne har gjort det lovligt, og fordi der er en efterspørgsel, siger han.

Og endelig oplyser Lars Kenn Olsson, at kommunikationen bliver taget alvorligt i forretningen.

- Pebersprayen er at betragte som et våben. Man skal være truet på liv og førlighed, før man bruger den, og man kommer til at stå til ansvar for myndighederne bagefter. Det gør vi meget ud af at fortælle folk, siger han.