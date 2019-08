Lundsgaards facadesag afgøres i oktober

Svendborg: Mens Svendborg Kommune netop har sat gang i en undersøgelse, der skal blotlægge, hvorvidt en række gågadefacader forbryder sig mod lokalplanen for bymidten, får eks-byrådspolitiker og caféejer Jørgen Lundsgaard vished om, hvad eller om der skal ske noget med facaden på hans sted i Møllergade, Café Rouge.

Jørgen Lundsgaard blev i maj sidste år politianmeldt af Svendborg Kommune, fordi han ikke har overholdt fristen for at bringe facaden på sin café i Møllergade i overensstemmelse med lokalplanen for området. Facaden bryder ifølge kommunen med lokalplanen, blandt andet fordi der er gjort brug af plastikvinduer.

Og det bliver i begyndelsen af oktober, at sagen bliver afgjort, afslører Lundgaard, der derfor så småt er ved at forberede sig til retssagen.

- Jeg må jo stille op og hyre en advokat til at kæmpe for sagen, og så må vi se, om det, at kommunen har tilladt det i mange år, giver den retssikkerhed, som det bør, siger han.