Lundeborg, Hesselager, Svendborg og Gudme ramt af indbrud

Lundeborg/Hesselager/Svendborg/Gudme: Mellem onsdag og torsdag den 6. og 7. marts blev fire indbrud anmeldt til politiet.

Første anmeldelse tikkede ind halv otte torsdag morgen. Her havde fiskesalgsforeningen på havnen i Lundeborg for anden gang på en uge haft indbrud. Også denne gang var dieseltanken tømt for olie. Denne gang var indbruddet sket gennem et vindue, som var beskyttet med en fastskruet plade, der var blevet skruet af.

Kort tid inden viseren slog to, kom næste anmeldelse. Her var der brudt ind i et hus i Hesselager. Et vindue til soveværelset var brudt op, og ifølge Fyns Politis døgnrapport var det sket med en 10 millimeter skruetrækker. Herefter var huset blevet gennemrodet, og flere smykker var blevet stjålet.

Under en halv time senere kom næste anmeldelse. Denne gang handlede det om et indbrud i Svendborg. Hoveddøren til en lejlighed var brudt op via låsen. Hele lejligheden var søgt igennem, og der var stjålet smykker og kontanter.

Sidste anmeldelse i denne ombæring tikkede ind fra Gudme lidt over klokken tre. Her var skydedøren til en overdækket terrasse brudt op. Herefter var en rude ind til huset knust. Skabe og skuffer var blevet tømt for genstande. Da indbruddet blev anmeldt, var det endnu ikke klart, hvad der var blevet stjålet./rashe