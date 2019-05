Lukket i 14 dage: Udbrud af smitsom virus på lokalt ridecenter

Holmdrup Huse: En hest fra rideklubben Holmdrup Huse Nordbaggen er smittet med den frygtede og smitsomme virusinfektion, hesteherpes, men der er kun tale om den såkaldte type 4 - EHV 4 - der i modsætning type 1 ikke er livstruende.

Ejeren af ridecentret, Henning Hansen, fortæller, at udbruddet blev opdaget i weekenden, da hesten havde høj feber, og at en blodprøve efterfølgende har afsløret, at det er hesteherpes af type 4, der er kommet ind i stalden.

Henning Hansen fortæller, at man efter afsløringen af udbruddet har valgt at lukke rideskolen i 14 dage, og at man har indført et forbud mod, at der er heste fra området, der tager ud til stævner andre steder.

- Vi er i kontakt med specialister fra Svendborg Dyrehospital og Højgård Hestehospital i Korup og har valgt at lukke, indtil de giver grønt lys, siger ejeren.