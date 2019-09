Louise Dubiel giver koncert i Skårup

Skårup: Sanger og sangskriver Louise Dubiel deltog i 2009 i DRs tv-show "Talent 09" med sangen Forpulet Perfekt, som blev et radiohit henover sommeren 2010. I 2013 deltog hun i det Danske Melodi Grand Prix med sangen Rejs Dig Op.

Nu kan Skårup Musikforsyning præsenterer Louise Dubiel og hendes trio til Mad & Musik fredag 13. september kl. 20 i Kulturcafeen i Skårup.

Louise Dubiel har udgivet flere cd'er og er kendt for sine sjove og inspirerende tekster og melodier og hendes koncerter for at have en helt særlig stemning, nærvær og sammenspil med publikum, fortæller Skårup Musikforsyning. /exp