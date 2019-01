Lokaludvalget deler ud: Penge på vej til kommunens lokalområder

- Hvis man som lokalområde er interesseret, skal man kontakte formanden for udvalget - altså mig - eller direktøren for området, Torben Jørgensen, siger hun og forklarer, at derpå skal der laves en samarbejdskontrakt.

- Vi har brugt fire måneder på at nå frem til det her, hvor vi er blevet enige om, at 60 procent af beløbet går til borgerbudgetter.

Det er hvad kommunens lokaludvalg har besluttet at dele ud til kommunens 12 lokalområder i løbet af de kommende tre år, fortæller formand, Hanne Ringgaard Møller (R) og oplyser, at pengeposen samlet set indeholder 1,35 millioner kroner.

Flere borgermøder

Resten af de 1,35 millioner kroner skal ifølge Hanne Ringgaard Møller gå til administration af forskellig slags, hvor 10 procent af pengene bruges til at holde borgermøder i de forskellige lokalområder.

- For at dele viden og erfaring imellem lokalområderne, forklarer hun.

Og resten af pengene skal gå til at lave såkaldte potentialeplaner, siger hun og forklarer, at der er lokalområder, som endnu ikke har etableret sig, hvorfor der kan være behov for at sætte gang i det lokale engagement og hjælpe med at formulere nogle potentialeplaner, der beskriver, hvad der kan være behov for i et område og hvordan man kommer videre med den udvikling.

- Denne måde at fordele pengene på er vi enige om i lokaludvalget, men det skal naturligvis godkendes endeligt af Økonomiudvalget. Men vi har haft det oppe på et gruppeformandsmøde, hvor der var enighed om at gøre det sådan her, siger hun, hvorfor hun regner med, at udvalgets plan holder.

Lokaludvalget består af: Hanne Ringgaard Møller (R) , Pia Dam (S) , Mette Kristensen (V) , Karl Magnus Bidstrup (AL), Jens Erik Laulund Skotte (EL), Palle Fischer (K), Bruno Hansen (SF), Dorthe Ullemose (DF) , Morten S. Petersen (Løsgænger).