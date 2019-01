- Det er grundlæggende personbeskyttelse. Altså at man ikke skal beskylde folk for alt muligt. Lige pludselig kan man florere på nettet, og så er man vist også pædofil eller tyv eller noget andet. Det bliver vi nødt til at have lidt styr på, for ellers kan det gå fuldstændig grassat, siger han.

Sten Schaumburg-Müller forklarer, at loven er til for at beskytte borgerne.

- Nogen sagde, at du risikerer, at Fyns Amts Avis ringer og siger, at det må du ikke. Så jeg satte det i mit vindue i stedet, siger Morten S. Petersen, da avisen taler med ham onsdag formiddag.

Svendborg: Byrådspolitiker Morten S. Petersen (løsgænger) har forbrudt sig mod loven, fordi han siden december har haft et billede af en formodet indbrudstyv hængende i vinduet i sit solcenter på Vestergade i Svendborg. Billedet er fra solcentrets overvågningskamera, og før det endte i vinduet, havde politikeren haft billedet delt på sin private Facebook-profil under teksten: "Nogen der kender denne tyv? Har stjålet fra mit solcenter!". Men han fjernede det, fordi bekendte gjorde ham opmærksom på, at det kunne være strafbart at dele billedet.

Forarget over lovgivning

Ifølge Morten S. Petersen stjal personen på billedet et tæppe og nogle bøger fra solcentret. Han anmeldte tyveriet, men har ikke hørt noget fra politiet siden.

- Jeg er ked af at sige det, men de har ikke så travlt med at tage sig af den slags småting, siger han.

Efter at være blevet gjort opmærksom på, at han også overtræder loven ved at have billedet hængende i vinduet, vil politikeren nu fjerne billedet fra solcentret, men han er vred over, at loven er, som den er.

- Jeg er dybt forarget over, at vi har et samfund, hvor forbrydere skal passes på. Jeg overvejede på et tidspunkt at lægge billedet på Facebook igen for at genere alle folk og så sige, at så tager jeg sgu den ballade, hvis den kommer, siger han.

- Hvis jeg pludselig bliver den kriminelle ved, at én har begået en kriminel handling, så er det bindegalt, og det vil jeg ikke finde mig i, men jeg vil respektere, at sådan ser det ud lige nu. Den lovgivning er fuldstændig galimatias, siger Morten S. Petersen.