Lokale uddannelser: Det maritime område har et fantastisk vækstpotentiale

Marstal Navigationsskole, Svendborg Erhvervsskole og Simac, ser alle positivt på et øget samarbejde inden for det maritime erhverv, som de alle spår en god fremtid. Fra venstre rektor på Marstal Navigationsskole Jeppe Carstensen, direktør hos Svendborg Erhvervsskole Allan Kruse og direktør hos Simac Jesper Bernhardt. Arkivfoto: Tim K. Jensen og Katrine Becker Damkjær

Både Simac, Svendborg Erhvervsskole og Marstal Navigationsskole er positive over et øget samarbejde. Desuden ser alle tre uddannelser positivt på fremtiden inden for den maritime sektor.

Svendborg/Ærø: Opfordringen fra Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen om at gøre Sydfyn til et maritimt mekka, hvor der bliver satset på el- og brintfærger og den nyeste teknologi indenfor det maritime, er bestemt mulig at realisere. Det er vurderingen fra både Simac, Svendborg Erhvervsskole og Marstal Navigationsskole. Direktør på Svendborg Erhvervsskole, Allan Kruse, mener, at betingelserne for at realisere et projekt i den kategori er til stede på Sydfyn. - Forslaget kræver to ting. Den vigtigste ting er en lokal vilje til at skabe noget nyt i og på tværs af uddannelser og det lokale erhvervsliv. Og den vilje er der. Svendborg Erhvervsskole og Svendborg Gymnasium har drøftet lignende perspektiver. Vi kunne næsten have skrevet det her forslag selv, siger Allan Kruse. De tre skoler ser et stort potentiale i den maritime sektor. Der blæser positive vinde, fortæller han. - Store analyser fra EU viser, at der er brug for en ny type maritim arbejdskraft i fremtiden. Nogle som kan noget med autonome skibe, som kan noget med el-drift. Så jeg tror, der er et potentiale for et nyt arbejdsmarked på Sydfyn, spår direktøren.

Skriger efter arbejdskraft Hos navigationsskolen i Marstal er man også positivt stemt overfor et øget samarbejde mellem uddannelser og kommunerne i det sydfynske, fortæller Jeppe Carstensen, rektor på Marstal Navigationsskole. - Vi er altid klar til at indgå i en sådan konstellation. Vi har allerede indgået et samarbejde med Simac, Svendborg Søfartsskole, Svendborg Erhvervsskole, og snart kommer VUC også med i den gruppe. Så den del er allerede etableret. Men Alex Ahrendtsen er mere specifik i form af at etablere et testcenter. Det lyder interessant, konstatere rektoren. Han ser også Sydfyn som et oplagt område for sådan en satsning. - Vi har en fordel i og med at vi i forvejen har en masse færger i drift. Så han er inde på noget af det rigtige. Vi må snakke sammen med de sydfynske kommuner om, hvordan vi kan bruge mulighederne bedst muligt, siger Jeppe Carstensen. Hvis det skulle lykkes at tiltrække flere elever til eksempelvis navigationsskolen i Marstal, vurderer rektoren, at der vil vente et arbejde på dem efterfølgende. - Det er der slet ikke tvivl om. Der er et behov for de folk Det er et af vores kerneerhverv, men der er ikke ret mange beskæftiget inden for det. Vi vil gerne have flere ind i industrien og også ud at sejle.

Sydfyn har alle muligheder Jesper Bernhardt, der er direktør på Simac i Svendborg, fastslår, at alt, der fremmer aktivitet på det maritime område og inden for erhvervslivet, er positivt. - Vi har nogle forudsætninger i vores område, som vi kan udnytte endnu mere, end vi gør i forvejen. Sydfyn er et velegnet sted at lave testsejladser, fordi der er kystnære farvande og mulighed for at monitorere de fartøjer, man tester. Og så har vi en stor viden om det maritime. Vi har et universitet, der kan understøtte processer som arbejdet med algoritmer og forskellige robotteknologier, forklarer direktøren. - Jeg ser også positivt på, at man fornyer tankegangen på det maritime område. Så man ikke udelukkende ser på det maritime som et transport- og logistikområde, men også som et forsyningsområde og et udviklingsområde. Det maritime område har et fantastisk vækstpotentiale, spår Jesper Bernhardt. - Det kan handle om alt muligt. For eksempel fødevarer. Vi har en stigende befolkning i verden, som skal fødes. Det varer ikke mange år, så er vi på 10 milliarder. Og hvor skal vi finde mad til alle de mennesker. Vi har udnyttet vores landbrugsjord og animalsk aktivitet tæt på så meget, vi kan. Men vi har endnu ikke udnyttet havet fuldt ud. Her er der nogle store potentialer. En andet problem, der skal løses er, at vi ikke kan blive ved med at smide plastik i havet, som vi har gjort ind til nu, fortæller direktøren.