Lokale kræfter: I pinsen er der premiere på en ny festival for havkajak

- Jeg ser meget frem til snakken omkring lejrbålet om aftenen efter, at vi har deltaget i foredragene. Jeg glæder mig til at dele historier og oplevelser og at nørde havkajak, siger han.

For at deltage i den Sydfynske fagfestival for havkajak, skal man kunne begå sig i en kajak på egen hånd. Derudover kræver det intet andet end en billet, fortæller Jonathan Findalen.

Arrangementet foregår med udgangspunkt fra Syltemae Camping. Her vil deltagerne kunne slå et telt op og bygge et lejrbål.

Sammen har de brugt et halvt år på at sammensætte det bedst mulige kajakprogram. Det er blevet til en fagfestival kaldet Sydfyns Havkajaksymposium.

Vester Skerninge: Pinsen betyder havkajak i det sydfynske Ø-hav for Jeppe Dandanell og Jonathan Findalen. Makkerparret håber at få selskab af mange flere kajakelskere.

Kajak og æd

Omgivelserne omkring Syltemae Camping skaber fantastiske muligheder for at dyrke havkajak. Og de er attraktive, forklarer Jonathan Findalen.

- Vi kan se på billetterne, vi har solgt, at der er deltagere fra hele landet. Noget af det, der tiltrækker folk, er det Sydfynske Ø-hav. Mange steder i landet har man kun mulighed for at ro langs kysten. Her kan vi ro ud til de små øer. Det er et spændende farvand at færdes i, slår han fast.

Til hverdag roer han sammen med den anden arrangør Jeppe Dandanell i Ollerup Havkajakforening. Duoen får til arrangementet selskab af et tredje lokalt islæt i form af kokken Tobias Strandvig.

Han har speciale i at tilberede mad over åben ild og indsamling af vilde urter. Det sidste glæder Jonathan Findalen sig til at hjælpe med.

- Jeg er spændt på, hvad han kan finde af urter i området. Og ikke mindst på hvad han kan få ud af dem, siger Jonathan Findalen.

Arrangementet begynder fredag den 7. juni og slutter den 10. juni. Der er sat 50 billetter til salg og cirka halvdelen er solgt.

Overvejer du at deltage eller vil du blive klogere på programmet, kan du se mere om arrangementet på billetto.dk