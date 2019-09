Lokal storproducent af æbler hopper på økovognen

Orskov Foods i Oure producerer æbler og pærer til hele Danmark og går nu over til også at være økologiske. Her er det driftleder, Ole Andersen (tv)og den kommunikationsansvarlige, Jesper Dalskov-Rasmussen, der viser en del af den økologiske æbleplantage frem. Foto: Katrine Becher Damkjær