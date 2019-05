Lokal SF'er saboterede Karsten Hønges EU-valgkamp

Den lokale SF'er Hans Jørgen Jensen undlod at hænge Karsten Hønges valgplakater med EU-slogans op på Sydfyn, for at undgå at han skulle blive stemt ind i EU-parlamentet.

Svendborg: Spørger man den lokale SF'er, Hans Jørgen Jensen, der har været medlem af SF i Svendborg siden 1990, så skal Karsten Hønge (SF) i Folketinget og ikke ind i EU-parlamentet. Derfor valgte han at sabotere Hønges EU-valgkamp, skriver Berlingske.

I et forsøg på at påvirke EU-valget besluttede Hans Jørgen Jensen, at han ikke ville sætte de af Karsten Hønges valgplakater op, der relaterede sig til EU-politik.

- Altså, der var fire forskellige slags plakater med Karsten Hønge, hvor der stod noget forskelligt på, og en af slagsen var med EU-politik, og dem lod jeg være med at hænge op, forklarer Hans Jørgen Jensen, der er medlem af lokalbestyrelsen, da Fyns Amts Avis talter med ham tirsdag aften.

- Men det er ikke nogen sag det her. Det drejer sig om fem-seks valgplakater, som jeg ikke har hængt op, de ligger herhjemme i haven, men alle de andre, dem har jeg sgu hængt op, siger han.

På trods af Hans Jørgen Jensens forsøg på at påvirke udfaldet af EU-valget, fik Karsten Hønge 19.986 personlige stemmer ved valget i søndags, hvad der sikrede ham en plads i EU-parlamentet. Den plads har han dog siden sagt nej tak til og givet videre til Kira Marie Peter-Hansen for i stedet at satse på at blive valgt ind i Folketinget den 5. juni.

- Ja, jeg vil meget hellere have ham i Folketinget end ned i EU, medgiver Hans Jørgen Jensen og fortæller at:

- Derfor venter jeg med at stemme på ham til på onsdag i næste uge, siger Hans Jørgen Jensen, der er glad for at Hønge har sagt nej tak til pladsen i EU.

SF's kandidat til Folketinget på Sydfyn får dog kritik fra flere sider for sin beslutning om at gå efter politisk indflydelse under hjemlige himmelstrøg, da kritikkere mener, det er at fuppe de 19.986 vælgere, der har stemt på ham i den tro, at han ville tage en tørn i EU-parlamentet.