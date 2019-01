Løbeklubber er med i Danmarks Indsamling: Løb for verdens piger

Svendborg: Lørdag den 2. februar står Danmarks Radio bag det store tv-show, Danmarks Indsamling, og op til showet samler 34 løbe- og gåklubber fra hele landet penge sammen - heraf to fra vore breddegrader.

Tved Løbeklub arrangerer lørdag klokken 13.30 løbe- og gåture fra Tved Hallen. Man kan vælge en gå- eller løberute på fire kilometer eller en løberute på 10 kilometer, og efter turen serveres der varm kakao for alle deltagere på terrassen ved Tved Forsamlingshus.

Det koster 50 kroner for børn, 100 kroner for voksne og 200 kroner for en familie at deltage, og hver en øre går til Danmarks Indsamling, der i år støtter verdens piger.

Svendborg Orienteringsklub stod i søndags bag et orienteringsløb i byens gader. Det skete i samarbejde med Kvickly City, og her gik alt overskud også til Danmarks Indsamling./gru