Livreddere i Christiansminde reddet: Hotel kommer kommunen til undsætning

For at imødegå, at livredderne på stranden i Christiansminde bliver sparet væk, har Hotel Christiansminde tilbudt at indlogere redderne på hotellet uden omkostninger for kommunen.

- Men vi har også et ønske om at udvikle og styrke hele Christiansmindeområdet, hvor der er sat mange aktiviteter i gang, og gøre det endnu mere attraktivt. Og der er det da en vigtig del, at vi har et bemandet livreddertårn og ikke fjerne det, tilføjer han.

- Vi bruger stranden til mange forskellige ting hele året rundt, men især i sommermånederne, hvor der er mange dernede, vil vi da gerne have livreddertårnet stående. Så vi gør det selvfølgelig for vores egen gæsters ve og vel, siger han.

Tidligere på ugen kom ellers det frem, hvordan politikerne i Teknik- og Erhvervsudvalget var blevet præsenteret for et forslag om at spare de 36.000 kroner, som kommunen årligt bruger på at have stranden bemandet med livreddere, væk . Og det var altså den historie, som fik hotellet på banen med sit tilbud, fortæller Holger Brodersen.

- Vi er kommet med et løsningsforslag til kommunen og sagt, at hvis kommunen har en reel udgift i forbindelse med indlogering af livredderne, så kan vi hjælpe til ved at sætte et værelse til rådighed, så de kan bo hos os, mens de er her, siger han.

Og det er takket være Hotel Christiansminde, som har givet Svendborg Kommune et tilbud for at sikre, at livredderne får lov til at blive på Christiansminde Strand og ikke bliver sparet væk, som det ellers har været foreslået.

I foråret 2014 vurderede Trygfonden, at der var potentiale for at sætte et livreddertårn med livreddere op på Christiansminde Strand.Siden ansøgte Svendborg Kommune Trygfonden om at få livreddere på stranden, og i sommeren 2016 var der for første gang livreddere på Christiansminde Strand. Trygfonden betaler for livreddertårnet, livreddernes løn og udstyr, mens det er kommunen, der skal betale for indkvartering af livredderne i løbet af sommeren. Det er også kommunen, der betaler for, at livreddertårnet bliver sat op og pillet ned og opbevaret hen over vinteren. Den samlede udgift for Svendborg Kommune beløber sig til 36.000 kroner om året. Livreddertårnet er bemandet af to specialuddannede kystlivreddere plus en afløser, og livredderne er udstyret med hjertestarter, rescue boards, livredningsbåd, iltudstyr, førstehjælpskuffert, radioudstyr, foldere med baderåd til uddeling på dansk, tysk og engelsk.

Skulle være et skarn

Der har været livreddere på stranden i Christiansminde siden 2016.

Mens det er Trygfonden, der afholder udgifterne til livreddernes løn og uddannelse, har Svendborg Kommune forpligtet sig til at betale for at indkvartere livredderne, der er i Svendborg i otte uger henover sommeren, og desuden at sætte livreddertårnet op og pille det ned igen. Udgifter, som i alt beløber sig til 36.000 kroner årligt.

Hotel Christiansmindes tilbud om at sørge for overnatning til livredderne sparer kommunen for 30.000 kroner, og ifølge udvalgsformand Flemming Madsen (S) burde det være en formsag at finde resten af pengene og derved undgå, at spareforslaget bliver til noget.

Og det er gode nyheder i formandens ører.

- Det er da herligt, at der er nogle private mennesker, som gerne vil bakke op om det og sørge for, at det fortsætter med at eksistere. Det kan jeg kun med stor tilfredshed sige tak til Hotel Christiansminde for, siger han.

Forud ligger fortsat en politisk drøftelse om, hvorvidt man tager imod hotellets tilbud, men ifølge Flemming Madsen er sagen ret klar.

- Man skulle da være et skarn, hvis ikke man sagde ja tak til det, siger han.

Flemming Madsen har i øvrigt skulle lægge ryg til en del kritik af, at spareforslaget overhovedet kom på tale. Blandt andet i avisens spalter, hvor et par læserbrevsskribenter har påpeget, at beløbet var småpenge set i det store billede, og at politikerne burde finde andre poster at spare på.

Men ifølge udvalgsformanden siger sagen lidt om den økonomiske situation, Svendborg Kommune befinder sig i.

- Det viser, hvor langt vi er ude i hjørnerne for at støvsuge for at få de her millioner til at gå op. Det er altså en kæmpe opgave, og det her er ikke det eneste lille beløb, vi har kigget på, og som er på sparelisten.