Livet i underdanmark: Museum får 2,3 millioner til ny udstilling

Svendborg: Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg har fået 2,3 millioner kroner og kan med donationen realisere en drøm om at vise en udstilling, der går helt tæt på syv fattige børn.

Udstillingen tager udgangspunkt i en virkelig søskendeflok på syv børn af en alkoholiseret krigsveteran fra krigen i 1864 og dennes kone, og den formidler 100 års historie om det, der betegnes som underdanmark.

Når udstillingen åbner på forsorgsmuseet i juni 2020, vil gæsterne kunne følge de syv søskende gennem barndom, ungdom, voksenliv og for nogle af de syv også alderdom.

Det er museumsinspektør Jeppe Wichmann Rasmussen, der for et år siden kom på sporet af den ældste af de syv søskende, Hermann, og som har forsøgt at rejse penge til at kunne fortælle historien om alle syv søskende.

- Jeg holdt et foredrag på museet om Hermann og hans søskende og kunne se, at folk blev meget grebet af det, og så begyndte ideen om en udstilling af spire, og vi besluttede at gå all in og forsøge at få fat i en stor pose penge til en stor udstilling, fortæller Jeppe Wichmann Rasmussen.