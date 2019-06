Svendborg: Der skal kunder i butikken, hvis projektet skal lykkes.

Det er den korte opsummering om Litteraturhuset, der efter mindre end to måneder hos Work2gether har forladt kontorfællesskabet til fordel for ny adresse i Byens Gårdbutik i AOF på Vestergade.

- Jeg har måttet indse, at vi begge var i en opstarts- og udviklingsfase. De skal have fyldt folk ind i huset for at skabe den naturlige trafik, som jeg jo netop har haft brug for, fortæller indehaver af Litteraturhuset, Anna Holmgaard, om bruddet med Tinghuset.

- De har været sindssygt positive omkring det hele, og der er sådan set intet negativt i det, men grundlæggende har jeg måttet kigge på bundlinjen og se på, hvordan det her overlever bedst og længst muligt. Jeg kan ikke forsvare for høje basisudgifter, og når folk kom ind og sagde, at vi ligger lidt afsondret, og det er svært at finde, må jeg jo bare lytte til, hvad kunderne siger, forklarer hun.

Anna Holmgaard modtog i december sidste år 250.000 kroner fra Øernes Kunstfond til at starte en boghandel og -café i Svendborg. 1. maj flyttede hun ind i kontorfællesskabet Work2Gether, men har måttet indse, at det ikke var den rette løsning.

- Tinghuset dukkede op på et tidspunkt, hvor jeg virkelig havde brug for det, men nu kan jeg se, at det faktisk ikke holder, hvis jeg skal lave alle de ting, jeg rigtig gerne vil. Så skal jeg simpelthen partne op med nogen, der gør noget af det samme, forstår mit koncept og kan hjælpe med sådan noget som åbningstider, som også er en ret stor ting for de fleste små butiksdrivende, der kender til det med at knække nakken på at skulle være der altid.