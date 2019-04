Line demonstrerede: - Kan valgkampagnen ikke handle om noget andet end udlændingepolitik?

Line Egelund i cowboyjakken tog til demonstrationen med sin datter Liv i den lilla jakke uden et skilt. Liv mødte dog veninden Ella Fires Pedersen og sammen bar de hendes skilt gennem gaderne i Svendborg. Foto: Katrine Becher Damkjær

En stor demonstration stjal gadebilledet lørdag eftermiddag i Svendborg. Line Egelund og hendes datter Liv var med. De ønsker at gøre politikerne opmærksomme på travlheden i dagsinstitutionerne og mener, at det bør være et vigtigt emne i den kommende valgkamp.

Svendborg: Pædagogerne har for travlt i børnehaven, hvor Line Egelund afleverer sin datter Liv i hverdagene. Situationen er ikke længere acceptabel, beretter den bekymrede mor. Der ikke forstår, at problemet ikke er et hot emne på Christiansborg. Derfor brugte hun lørdag sammen med datteren Liv på at demonstrere for bedre normeringer i dagsinstitutionerne. Det samme gjorde rigtig mange andre i Svendborg og resten af landet i håbet om at råbe politikerne på Christiansborg op. - Jeg er bekymret for, om der overhovedet er pædagoger, der kan stå oprejst til sidst. Så langt ude er deres arbejdsvilkår nogle gange. Når vi kommer på de travle tidspunkter om morgenen og om eftermiddagen, har de søde pædagoger ikke engang tid til at fortælle, hvordan dagen er gået, forklarer Line Egelund.

Du kunne ikke se fliserne på Centrumpladsen for bare mennesker. Foto: Katrine Becher Damkjær

Kolossal menneskemængde Demonstrationen fyldte hele Centrumpladsen. Sammen gik de mange børn og voksne gennem Svendborgs gader i retning mod torvet. Som en etape i Tour de France stod folk langs vejkanten og filmede og fotograferede. Enkelte handlende kiggede overrasket og en anelse chokeret ud på menneskemængden, der sang børnesange for fuld hals. At det var muligt at samle så mange mennesker i kampen om flere pædagoger var ingen overraskelsee for Line Egelund. - Alle, jeg taler med, er bekymret over situationen og mener, at der skal gøres noget. Det er helt almindelige mennesker, der er kommet op ad stolene denne gang, siger hun.

De fremmødte havde skiltee med forskellige rim med hjemmefra. Foto: Katrine Becher Damkjær

Pædagoger ikke brandslukkere Mens de mange børn legede sammen på kryds og tværs, faldt forældrene i snak. Her valgte mange at dele deres utryghed ved den voksende travlhed, de oplever, når de afleverer deres børn i institutionerne. Præcis samme oplevelse, som Line Egelund har. - Pædagoger lærer børn at være i fællesskaber. Men det er en svær opgave, når man er meget få pædagoger til mange børn. De kan kun nå at løse konflikter. - Der er sket en stor forandring i en negativ retning fra nu, og til jeg afleverede min niårige søn Hjalte i sin tid, fortæller Line Egelund.

#hvorerderenvoksen - demonstration i Svendborg i dag for bedre normeringer. Foto: Katrine Becher Damkjær

Ikke udlændingepolitik igen Hvor mange børn, der bør være pr. pædagog, må fagfolk vurdere, slår Line Egelund fast. Formålet med at råbe politikerne op er et andet for hendes vedkommende. - Kan valgkampagnen ikke denne gang handle om noget andet end udlændingepolitik. Som for eksempel børnene?, lyder opfordringen fra Line Egelund. Hun ved godt, at flere pædagoger er et dyrt ønske. Men hun hører bare ingen partier kæmpe for bedre normeringer i daginstitutionerne, og det frustrerer hende. - Det er svært at sige, hvor man skal sætte sit kryds i stemmeboksen. Fordi det virker ikke til, at der er nogen partier, der støtter vores sag, siger hun.

